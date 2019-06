Anzeige

Spielmobil in den Pfingstferien erneut zu Gast in Gersthofen

Auch in den Pfingstferien 2019 kommt das Spielmobil des Kreisjugendrings wieder nach Gersthofen. Das Thema der Woche lautet: Europa & Du - Komm mit uns auf große Europa-Reise! Beim Spielmobil lernen die Kinder die Bedeutung der Europäischen Union kennen und bestimmen in einem selbstgewählten Europaparlament mit. Außerdem erfahren sie, was in den verschiedenen europäischen Ländern gekocht wird, welche Sehenswürdigkeiten es gibt was die Kinder dort gerne spielen und vieles mehr.



Das Spielmobil macht vom 11. bis 14. Juni von 9 bis 16.30 Uhr am Freigelände der Pestalozzischule Halt in Gersthofen. Die Teilnahme am Spielmobil ist für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren möglich und kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Stadtjugendpflege Gersthofen unter 0821/2993077.

