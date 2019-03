Probetraining der FFC Youngsters

Gersthofen : Fitnesscenter Klaus & Theo |

Wir suchen Dich !!!



Du bist zwischen 6 und 17 Jahre alt und hast Lust in einem tollen Team zu tanzen?!



Du bist kontaktfreudig, hast Freude an abwechslungsreichen Choreographien und möchtest gemeinsam mit unseren Youngsters, die kleinen und großen Bühnen, in und um Augsburg in der Faschingssaison 2019/2020 unsicher machen?



Dann komm am Dienstag, den 30.04. oder Dienstag, den 7.5. um 17 Uhr zu unseren Probetrainingsterminen, in das Fitnessstudio Klaus und Theo (Ziegleistraße 15 in Gersthofen).



Gerne kannst Du auch, an beiden Terminen teilnehmen und bei uns reinschnuppern.



Wir freuen uns auf Dich 🤩