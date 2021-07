Anzeige

Die Freibadsaison in Coronazeiten: Auch im zweiten Jahr macht die Stadtverwaltung Badbesuche möglich

Trotz Corona sollte auch in diesem Jahr Bürgerinnen und Bürger ein Besuch der Gersthofer Gefriedswelle ermöglicht werden und hierfürknüpfte die Stadtverwaltung am bewährten System aus dem vergangenen

Jahr an. Im Schichtmodell und mit begrenzter Einlasszahl können Badefans auch in dieser Saison das Freibad

besuchen. Voraussetzung hierfür ist der Kauf eines Onlinetickets unter www.badetickets-gersthofen.de für den gewünschten Badetag. Ein Ticketkauf vor Ort ist nicht möglich! Wer keinen Internetzugang besitzt, kann seine Eintrittskarte für den gewünschten Tag auch direkt im Bürgerservicezentrum im Rathaus bar lösen. In der Gerfriedswelle gilt ein stetig aktualisiertes Hygienekonzept – je nach aktuellen Anforderungen. Dringend zu beachten ist weiterhin Abstand und Maskenpflicht im Eingangsbereich sowie bei den Umkleiden sowie Toiletten – auch für Genesene, Getestete und Geimpfte.



Seit dem 19. Juli ist ein aktualisiertes Online-Ticketsystem im Einsatz. Bereits im vorherigen System registrierte Nutzer/innen, müssen sich nochmals neu mit ihren Daten registrieren. Die Funktionalitäten und Nutzerfreundlichkeit wurden im neuen Tool verbessert, so dass nun eine noch einfachere und transparentere Buchung der Badetickets möglich ist.



Buchung von Badetickets unter www.badetickets-gersthofen.de

Gefällt mir