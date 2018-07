Gersthofen : Gasthof Stern |

Die Wirtsfamilie Seitz lädt zum Annafest in den Gasthof Stern am Kirchplatz in Gersthofen ein. Zu Beginn gibt es eine kleine Andacht mit den beiden Pfarrern Weiß und Gössl für die Hlg. Anna im Hof des Gasthofes. Danach werden die Gäste kulinarisch mit Spanferkel & Bier bei guter Musik von den Schwob'n Deifi verwöhnt.



Auf Ihren Besuch freut sich die Gastwirsfamilie Seitz