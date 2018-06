Neueinsteiger willkommen!

Steffen Hanselka bestand am letzten Samstag erfolgreich die Dan-Prüfung des Bayerischen Ju-Jutsu-Verbandes (JJVB) in Büchenbach. Fast 17 Jahre hatte Steffen Hanselka pausiert, bevor er vor drei Jahren wieder ins Training einstieg und sich seit dem intensiv auf die Prüfung zum Schwarzgurt vorbereitet hat.Dieter Meyer (8. Dan Ju-Jutsu), Ju-Jutsu-Cheftrainer beim SCUG und Ehrenpräsident des JJVB, überreichte dem erfolgreichen Prüfling am vergangenen Mittwoch seinen neuen Gürtel.Wer selber einmal Lust hat, Ju-Jutsu auszuprobieren, ist gerne zum Probetraining eingeladen. Ein Training für Ersteinsteiger findet im Dojo in der Kerschensteiner-Schule statt. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können jederzeit in die laufenden Kurse einsteigen! Mehr Informationen gibt es unter www.jujutsu-germering.de im Internet.