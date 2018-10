2. Ju-Jutsu Kids-Cup beim SCUG

Am 14.10.2018 fand der zweite „Ju-Jutsu Kids-Cup“ der Abteilung Ju-Jutsu/Karate des SCUG statt.

Neueinsteiger sind jederzeit willkommen!

24 Kinder im Alter von fünf bis dreizehn Jahren nahmen an der zweiten Ausgabe des „Kids Cup“ teil und präsentierten bis zum Nachmittag, was sie in den letzten Monaten gelernt haben.Aufgeteilt in drei Altersgruppen starte der Cup am Sonntag um 13:00 Uhr. Ihre Einsatzbereitschaft und ihr Können mussten die Kids in unterschiedlichen Aufgabenfeldern unter Beweis stellen.Nach dem Durchlaufen der Stationen stärkten sich Kinder, Trainer und Besucher am reichlich durch die Eltern befüllten Buffet mit Gemüse, Kuchen, Wienern, Brezen, Brownies und Pizza.Am späteren Nachmittag erfolgte die Siegerehrung. Die jeweils besten drei Kids einer Altersgruppe erhielten einen Pokal und die Siegerurkunden. Aber auch die anderen Kids gingen nicht leer aus. Jedes Kind erhielt eine tolle Medaille und eine Teilnahmeurkunde. Auch wenn manches Kind ein wenig enttäuscht war, dass es keinen Pokal erringen konnte, zählte doch am Ende dabei gewesen zu sein und Spaß gehabt zu haben.Wer selber einmal Lust hat, Ju-Jutsu auszuprobieren, ist nach den Sommerferien gerne zum Probetraining eingeladen. Ein Training für Ersteinsteiger findet im Dojo in der Kerschensteiner-Schule statt. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können jederzeit in die laufenden Kurse einsteigen! Mehr Informationen gibt es unter www.jujutsu-germering.de im Internet.