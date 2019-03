Krimi zwischen Niederlande und dem DFB – Team in der Johan Cruijff Arena

Vor fast sechs Monaten am 13.Oktober.2018 unterlag das DFB – Team in der Johan Cruijff Arena in der Nations League mit 0:3 einen Monat später fand am 19. November 2018 in der Gelsenkirchener Veltins-Arena das Rückspiel statt, nach einer 2:0 Führung erreichten die Holländer durch ein Tor in der 90 Minute ein 2:2, die Niederländer blieben in der Nations League das DFB – Team spielt nur noch in der B – Klasse.





Vor 52.000 Zuschauer In der Johan Cruyff Arena in Amsterdam bestimmte das Team von Joachim Löw von Beginn an Partie und kam nach zwei Minute gefährlich vor das Tor der Gastgeber Leroy Sané von Manchester City legte den Ball quer auf Serge Gnabry vom TSG 1899 Hoffenheim der zog ab, doch Torwart Jasper Cillessen vom FC Barcelona war auf dem Posten und parierte.Das DFB – Team machte das Spiel, die Niederländer zogen sich in die eigene Spielhälfte zurück, in der 9 Minute Angriff Niederlande, Quincy Promes von FC Sevilla flankte den Ball in die Mitte Ryan Babel von Beşiktaş Istanbul bekommt den Ball aber Niklas Süle von Bayern München klärte zur Ecke.Frenkie de Jong von Ajax Amsterdam verlor in der 13 Minute im Aufbau das runde Leder, Joshua Kimmich vom FC Bayern München schnappt sich die Kugel und lief auf das Tor der Niederländer, er ließ sich aber zu viel Zeit Frenkie de Jong eroberte durch eine faire Grätsche den Ball zurück.Zwei Minute später spielte Toni Kroos von Real Madrid einen Pass in den Lauf von Nico Schulz vom TSV 1899 Hoffenheim der sich auf der linken Seite durch setzte und den früheren Schalker Leroy Sané bediente. Abwehrspieler Matthijs de Ligt rutsche weg, so das Leroy Sané allein vor Torhüter Jasper Cillessen stand und das runde Leder in die rechte Ecke zum 1:0 einschob.Die Niederländer drückten auf den Ausgleich in 24. Minute war die Deutsche Defensive kurzzeitig unorganisiert Quincy Promes legte den Ball sehenswert in den Lauf von Ryan Babel der Stürmer zog 12 Meter vor dem Deutschen Tor ab, aber Manuel Neuer zeigte ein tolle Parade und lenkte den Ball zur Ecke.Drei Minuten später verhinderte Neuer Erneut den Ausgleich für die Niederlande! Nach einer Flanke kommt Babel am Fünfer zum Abschluss, aber der Bayern-Keeper zeigt einen tollen Reflex und hält erneut! Kehrer hatte nicht aufgepasst, wodurch Babel zum Abschluss kam.Die DFB-Elf belohnt sich mit diesem Treffer für ihren tollen Auftritt in der Johan Cruyff Arena. Die Mannschaft von Löw hat das Geschehen im Griff und zeigt eine tolle Balance zwischen Defensive und Offensive.Serge Gnabry kam in der 34. Minute über die linke Seite, zieht nach innen, lässt van Dijk stehen und hämmert die Kugel unhaltbar ins lange Kreuzeck zum 0:2 es war sein fünftes Tor im sechsten A Länderspeil.Die Riesenchance zum 0:3 für das DFB – Team hatte Sané nach einem kontert über Gnabry, der Sané mit einem tollen Steilpass bedient. Sané läuft auf Cillessen zu, zieht mit seinem schwächeren rechten Fuß ab, aber Cillessen kann parieren.Die Niederlande kamen druckvoll aus der Kabine und trieben den Ball in der 48. Minute nach vorne. Nach einer Flanke von Depay kommt de Ligt am Fünfer zum Kopfball und erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2. Manuel Neuer war chancenlos.Danach gewannen die Niederländer jeden Zweikampf, der Druck auf das DFB – Team wurde immer größer. Die DFB - Elf musste sich zusammenreißen, um die herausragende erste Hälfte und die damit verbundene Führung nicht innerhalb von zehn Minuten aus der Hand zu geben.Die Gastgeber spielen schneller und zielstrebiger, womit die DFB - Elf nicht gerade gut zurechtkam.Deutschland ließ sich weit in die eigene Hälfte zurückdrängen, der Ausgleich war nur eine Frage der Zeit, und als und als Depay in 63. Minute den Ball durch den 16er stochert, kann sich dabei gegen Rüdiger und Ginter durchsetzen war es so weit er schob den Ball flach in die Ecke zum 2:2.Doch am Ende lag das Glück auf deutscher Seite İlkay Gündoğan von Manchester City trieb in der 90. Minute den Ball nach vorne und spielt einen super Pass in den Lauf von Marco Reus, der die Kugel überlegt zurück in die Mitte legt, wo Nico Schulz freistand und den Ball in die Ecke zum 2:3 Endstand schob.: 0:1 Sané (15.), 0:2 Gnabry (34.), 1:2 de Ligt (48.), 2:2 Depay (63.), 2:3 Schulz (90.)Cillessen - Dumfries, de Ligt, van Dijk, Blind - de Roon (90.+1 Luuk de Jong), Frenkie de Jong, Promes, Wijnaldum - Babel (46.Bergwijn), DepayNeuer - Ginter, Süle, Rüdiger - Kehrer, Kimmich, Schulz - Kroos, Goretzka (70.Gündogan) - Gnabry (88.Reus), SanéS: Manzano (ESP)Z: 52.000 (ausverk.)Gruppe C: Sonntag, 24.März0:1 Sane (15.), 0:2 Gnabry (34.)1:2 de Ligt (48.), 2:2 Depay (63.)2:3 Schulz (90.)1:0 Evans (30.), 1:1 Stasewitsch (33.)2:1 Magennis (87.)1. Nordirland 2 2 0 0 4:1 62. Niederlande 2 1 0 1 6:3 33. Deutschland 1 1 0 0 3:2 34. Estland 1 0 0 1 0:2 05. Weißrussland 2 0 0 2 1:6 0