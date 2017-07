Die U21- des DFB wurde zum 2.Mal nach 2009 Europameister

Gelsenkirchen : Die U- 21 wurde zum zweiten Mal nach 2009 Europameister |

Deutschland wurde zum zweiten Mal Europameister der U21. Im Finale des Turniers in Polen besiegte das Team von Stefan Kuntz die favorisierte spanische Auswahl verdient mit 1:0. Herthas Weiser erzielte in Krakau das Siegtor mit einem Kopfball ins lange Eck, Toljan hatte wie schon in zwei anderen Partien bei dem Turnier das erste Tor des DFB- Teams vorbereitet.

Deutschland - Spanien ... 1:0 (1:0)

Den ersten U21-EM-Titel hatte der DFB 2009 geholt, damals standen zahlreiche spätere Weltmeister von Brasilien 2014 im Team des damaligen Trainers und heutigen DFB-Sportdirektors Horst HrubeschFinale in KrakauTor: 1:0 Weiser (40.)Deutschland: Pollersbeck - Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt - Haberer (82. Kohr) - Weiser, Meyer, Arnold, Gnabry (81.Amiri) - Philipp (87.Öztunali)Spanien: Arrizabalaga - Bellerin, Meré, Vallejo, Jonny (51.Gaya) - Saul Niguez, Llorente (83.Mayoral), Ceballos - Asensio, Ramirez (71.Williams), DeulofeuSchiedsrichter: Bastien (Frankreich)Zuschauer: 14.059