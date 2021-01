DHB-Team gewann das Qualifikationsspiel zur Handball – EM 2022 in Ungarn und der Slowakei gegen Österreich 36:27 (22:16): 

EM- Qualifikation Gruppe 2:

Die neu formierte DHB-Auswahl zeigte beim Geisterspiel in Graz vor allem in der Offensive eine starke Leistung. Bester deutscher Torschütze war Linksaußen Marcel Schiller mit elf Treffern.Die DHB-Auswahl macht einen weiteren Schritt in Richtung EM 2022 und ebenso auch in Richtung WM-Form.Den Grundstein hierfür legte man in der Schlussphase, der ansonsten einigermaßen ausgeglichenen ersten Halbzeit. Zwar konnte Österreich im zweiten Abschnitt noch etwas heranrücken, es reichte aber nicht um dem deutschen Team gefährlich zu werden, dass in einer etwas hektischen Phase die Fehler des Gegners eiskalt nutzte und am Ende hochverdient als Sieger vom Platz gehen kann.Es war der 3.Sieg im 3.Quali-Spiel. Am Sonntag. 10. Januar. 2021 um 18:10 Uhr trifft das DHB-Team in Köln ein weiteres Mal auf Österreich und kann mit einem Sieg dann vorzeitig das Ticket für die EM 2022 lösen.Das Spiel wird Live in der ARD Übertragen04.11.2020 Österreich - Estland 31-2805.11.2020 Deutschland - Bosnien-Herzegowina 25-2108.11.2020 Estland - Deutschland 23-3506.01.2021 Österreich - Deutschland 27-3606.01.2021 Estland - Bosnien-Herzegowina10.01.2021 Deutschland - Österreich10.01.2021 Bosnien-Herzegowina - Estland08.03.2021 Bosnien-Herzegowina - Österreich28.04.2021 Bosnien-Herzegowina - Deutschland02.05.2021 Deutschland - Estland02.05.2021 Österreich - Bosnien-Herzegowina1. Deutschland 3 3 0 0 96:71 62. Österreich 2 1 0 1 58:64 23. Bosnien-Herzegowina 1 0 0 1 21:25 04. Estland 2 0 0 2 51:66 0