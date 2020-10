Mühle in Keblowo abzugeben

Seit mindestens 1414 ist dort eine Mühle nachweisbar. Das war eine Wassermühle. Hier geht es aber um die Windmühle, deren ältestes Teil aus dem Jahr 1789 stammt. Dazu gibt es keine weiteren Informationen bei der internationalen Mühlendatenbank www.milldatabase.org, nicht im Denkmalsverzeichnis https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-248700 und auch nicht bei www.wiatrak1.home.pl .Nach der Stillegung vor 19 Jahren wurde nichts von der Mühlentechnik entfernt. Die Holzteile sehen gut erhalten aus, Flügel sind nicht vorhanden. Die Mühle wurde aus zwei Mühlen zusammengesetzt, das älteste Teil ist laut Inschrift aus dem Jahre 1789. In der Region Großpolen (Wielkopolska) gab es früher unzählige Windmühlen, z. B. in der nahen ehemaligen Kreisstadt Wolsztyn (Wollstein) 13 Windmühlen und eine Wassermühle..Eine kleine Fabrik ist an die Mühle in Keblowo angebaut, sodass auch eine restaurierte Bockwindmühle sich nicht drehen könnte.n, deshalb gibt der Besitzer die Mühle mit dem Grundstück, auf dem sie steht, kostenlos ab. Er würde auch ein anderes Grundstück im Ort kostenlos abgeben, falls jemand die Mühle dorthin dislozieren will.Bilder auf http://pr-weigang.de/muehle-kostenlos-abzugeben-mi... Ernst gemeinte Anfragen an den Autoren oder an:Maciej S. Kotlinski (spricht gut Deutsch)Ulica Stradynska 39, Polen – 64-223 KeblowoTel. +48 68 3477186, Tel. mobil +48 605 898212eMail: maciejkotlinski@poczta.onet.plAutor: Stefan Weigang, stefan.weigang@t-online.de, Tel. (179) 41 90 337