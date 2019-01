Solo-/Duo-Wettbewerb Concertino 2019

Duos vom Jugendorchester Gersthofen erzielen hervorragende Ergebnisse

Vier junge Musikerinnen und Musiker des Jugendorchesters Gersthofen Schwäbische Bläserbuben e.V. erspielten beim Verbandsentscheid des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes im Solo-/Duo-Wettbewerb Concertino am 19.01.2019 in Buchloe hervorragende Ergebnisse.Beide Duos erhielten das Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg“:• Maya Einmüller & Jonas Altmann, Duo-Schlagwerk, Altersgruppe Ib• Manuel Hintermayer & Maximilian Weiss, Duo-Schlagwerk, Altersgruppe IVFür den Landesentscheid in Marktoberdorf qualifizierte sich das Duo Manuel Hintermayer & Maximilian Weiss. Das Jugendorchester Gersthofen gratuliert allen Teilnehmern zu den hervorragenden Ergebnissen.