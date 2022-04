Probier’s mal mit Gemütlichkeit

Jugendorchester Gersthofen auf Probenwoche





‚Das Dschungelbuch‘ - unter diesem Motto stand die musisch–kulturelle Werkwoche des Jugendorchesters Gersthofen (JUGGE) in Schönstadt auf’m Berg in Memhölz.Die Probenwoche zur Vorbereitung des Galakonzerts hat für das JUGGE eine lange Tradition. Endlich, nach zwei Jahren coronageschuldeter Auszeit, begaben sich die jungen Musizierenden in der Woche vor Ostern wieder auf die Reise. Begleitet wurden sie von ihrem Dirigenten Maximilian Hosemann, von mehreren Instrumentallehrern und Betreuern.Mit Register- und Tutti-Proben haben sich die Musikerinnen und Musiker des A- und B-Orchesters intensiv auf das anstehende Konzert vorbereitet. Neben der musikalischen Feinarbeit wurde im Rahmen verschiedener Aktivitäten auch die Gemeinschaft der Musiker gestärkt. Zudem bot eine Mitarbeiterin des Kreisjugendrings Augsburg-Land den Orchestermitgliedern an zwei Tagen ein professionelles Programm. Höhepunkt der Woche war wieder der gemeinsam vorbereitete Bunte Abend. Bei diesem wuchsen die jungen Talente weit über sich hinaus und präsentierten das Motto der Woche in verschiedensten, äußerst kreativen und lustigen Darbietungen. Im Anschluss wurden alle Teilnehmer mit Urkunden und gespendeten Sachpreisen belohnt.Das JUGGE bringt das Ergebnis der Werkwoche am Samstag, den 7. Mai 2022, um 19.00 Uhr beim Galakonzert in der Stadthalle Gersthofen zu Gehör. Zu hören sind u.a. Melodien aus ‚Das Dschungelbuch‘, ‚Fluch der Karibik‘ und ‚Tanz der Vampire‘.