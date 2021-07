Klarinettenquartett des Jugendorchesters umrahmt Stolpersteinverlegung

Damit führte das Jugendorchester eine Tradition fort. Das JUGGE betreibt seit einigen Jahren einen intensiven Austausch mit einem Orchester aus Jerusalem und hatte dabei schon viele eindrucksvolle Momente der Begegnung und Erinnerung in Deutschland und in Israel. Besonders bewegend waren zwei Konzerte im KZ-Dachau am jüdischen Mahnmal und der gemeinsame Besuch der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem.Ob das Jugendorchester eine für das Jahresende geplante Konzertreise nach Israel wegen der Corona-Pandemie antreten kann, ist momentan fraglich.