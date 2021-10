Jugendorchester Gersthofen musiziert wieder mit großer Freude

Kirchenkonzert in Maria, Königin des Friedens





Die Musiker des Jugendorchesters Gersthofen haben es hörbar genossen, nach der coronabedingten Auszeit von über eineinhalb Jahren endlich wieder ein Konzert zu spielen. Hochmotiviert erfreuten JUGGE-Offbeat, Bläserklasse, B- und A- Orchester die Zuhörer mit einer breit gefächerten Auswahl an Musikstücken. Trotz der erschwerten Bedingungen aufgrund der Pandemie erschien das Publikum zahlreich. Es belohnte die verschiedenen Formationen unter der Leitung ihres Dirigenten Maximilian Hosemann mit reichlich Applaus.Das JUGGE-Offbeat eröffnete das Konzert von der Empore herab mit dem festlich einstimmenden Musikstück ‚Intrade IV‘. Erinnerungen an große Momente der Pop-Musikgeschichte wurden wach beim Titellied des gleichnamigen Films ‚Skyfall‘ und dem Rocksong ‚Bohemian Rhapsody‘.Erster Vorstand Andreas Landau begrüßte die Besucher und bedankte sich vorab bei den Musikern für die selbstgemachten Ansagen, ehe die Bläserklasse auftrat. Die erst seit September probenden Jüngsten des Orchesters spielten sich mit fünf kurzen Stücken in die Herzen der Zuhörer und meisterten ihren ersten Auftritt mit Bravour.Anschließend zeigte das B-Orchester mit drei Stücken wie gut sie schon verschiedenste Klangfarben und Rhythmen beherrschen. Vom klanggewaltigen ‚How to train your dragon‘ über das mystisch angehauchte ‚Land of the Pharaohs‘ bis zum feierlichen englischen Ohrwurm ‚Land of hope and glory‘.Dass sie während Corona ihre Freude am Musizieren nicht verloren haben, bewiesen auch die fortgeschrittenen Musiker des A-Orchesters. Mit schwungvoll und präzise dargebotenen Stücken wie z.B. dem zarten Konzertwerk ‚Mountain Wind‘, dem kontrastreichen Soundtrack des Science-Fiction-Films ‚Avatar‘ bis zur wunderschön vorgetragenen Popballade ‚Heal the world‘ von Michael Jackson.Das Konzert endete traditionell mit ‚Großer Gott, wir loben dich‘.