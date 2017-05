Jugendorchester Gersthofen begeistert beim Galakonzert

Nach dem Rocksong „Bohemian Rhapsody“, vorgetragen vom Ü18-Orchester, begrüßte erster Vorstand Andreas Landau die Gäste und freute sich über die vollbesetzte Stadthalle. Danach stellte sich die neue Bläserklasse vor, ehe zweiter Vorstand Walter Hochmuth drei jungen Musikern ihre Urkunden für die erfolgreich abgelegte D3-Prüfung überreichte: Katharina Bretthauer, Sebastian Landau und Raphael Pieper. Mit Standing Ovations wurde Miloš Glückmann auf die Bühne gebeten, dessen musikalisches Wirken zuvor in einem emotionalen Film gewürdigt worden war. Er hat das JUGGE 24 Jahre als Dirigent musikalisch geleitet, wofür ihm das goldene Ehrenzeichen und das Ehrendirigentenamt verliehen wurden. Musikalisch beschenkt wurde er mit „A Tribute To Lionel“; einem Vibraphon-Solo, das Tobias Butorac - ein ehemaliger Schüler von ihm - sehr gefühlvoll und professionell vorgetragen hat.Den zweiten Teil des Konzertes eröffnete wieder das Ü18-Orchester, ehe das B-Orchester mit drei Stücken sein Können unter Beweis stellte. Danach wurde ein zweiter Film gezeigt, diesmal über die unvergessliche Konzertreise nach Brasilien im Sommer letzten Jahres. Im Anschluss betrat nochmals das A-Orchester die Bühne und überzeugte mit Musikstücken wie z.B. „Star Wars: The Force Awakens“ und der „West Side Story“. Sämtliche Ansagen hatten die jungen Musiker jeweils selbst verfasst und vorgetragen.Zum Abschluss haben das A- und B-Orchester gemeinsam „Hey Jude“ gespielt, eine Melodie, die noch lange in den Köpfen der begeisterten Besucher nachhallte.Dirigent Maximilian Hosemann hat mit den hervorragend einstudierten und vorgetragenen Musikstücken sowie dem abwechslungsreichen Konzertablauf seine Qualität bewiesen. Man freut sich schon heute auf weitere Konzerte, bei denen er die ganze Bandbreite des Jugendorchesters Gersthofen den Zuhörern zeigen kann.