B-Orchester und Bläserklasse auf den Spuren der Wikinger

Dies wurde unter anderem durch ein im Vorfeld organisiertes Geländespiel unterstützt. So brachen die jungen Wikinger, aufgeteilt in drei Wikingerstämme, am Samstag in den nahe gelegenen Wald auf. Neben dem Bauen von angemessenen Wikingerlagern und dem Ausspähen der anderen Lager mussten die Kinder durch geschicktes Lösen von Aufgaben Taler erspielen, um diese wiederrum in Naturalien einzutauschen. Im Vordergrund des gesamten Spiels stand die Förderung der Gemeinschaft. So wurde nicht nur die Teamarbeit zwischen den Kindern, sondern auch die der Kinder mit den Musikern und Musikerinnen des Ü18 - Orchesters gestärkt. Der Tag wurde schließlich mit einem zum Thema passenden Film, „Wiki und die starken Männer“, abgerundet.Der Sonntag brach an und mit ihm schon der Tag der Abreise. Als letzter Höhepunkt wurde ein Ausflug in den Wildtierpark Aying unternommen. Neben einem Rundweg zwischen Rehen, Wildschweinen und Bibern konnten die Kinder den Nachmittag noch auf dem parkeigenen Spielplatz ausklingen lassen.Das Wochenende hat einmal mehr den Gruppenzusammenhalt und die Teamfähigkeit des Jugendorchesters Gersthofen bewiesen sowie weiter gefestigt.