Wunschbox für die Gemeinde Fuchstal

Zu diesem Anlass gab es einige Geschenke, u.a. wurde dem Bürgermeister Erwin Karg ein Apfel-Wunschbaum überreicht, zusammen mit der 'Fuchstaler Wunschbox'.Der Gedanke dabei ist, dass sich die Bürger und Bürgerinnen, die in dieser Gemeinde leben, mit Ideen für ein lebens- und liebenswertes Dorf einbringen können.Idealerweise werden Menschen zusammengeführt, die Ähnliches wünschen und bereit sind, sich für ein Projekt zu engagieren.Die Gemeinde kann sicher nicht alle Anregungen berücksichtigen und soll auch nicht allein für die Umsetzung verantwortlich sein. Es geht um ein kreatives Miteinander!Grundsätzlich habe er aber „für alles ein offenes Ohr - gerne auch im persönlichen Gespräch.“, so Bürgermeister Erwin Karg.Die Wunschbox wird einen festen Platz im Rathaus in Leeder bekommen und sich hoffentlich etablieren.Der MoMo-Verein freut sich, nicht nur damit etwas 'Sinnvolles' zu hinterlassen.Die letzte Jahreshauptversammlung wird am Mittwoch, 28.November 2018 um 19:30 Uhr in der Grundschule Asch stattfinden.Gibt es keine Nachfolger bis dahin, wird die endgültige Auflösung beschlossen.Vielen Dank an alle, die den Verein bisher unterstützt haben!