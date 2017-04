Mein Wunsch nach dem Leben...

Sollte alles schon gewesen sein -die Fabrik,die Musik,das tägliche Lebenund die Wünsche, die nie Wahrheit wurden.Das Rauschen des Flusses drang in meinen Kopf -ich war alleine und roch das Wasser.Wo war das Leben entschwunden -wo war ich angekommen.Das Buch in meiner Hand verlor die Tränen der Silben -die Gedanken waren voller Schwere,voller Traurigkeit.Aber der Moment des Lebens fand mich wieder;ein Lächeln kostet nichts -und die Seele wird leichterdurch den Wind der Erkenntnis.So erzählten mir die Blumen ihre Geschichten,die Bäume umarmten mich und gaben mir Kraft;ein kleiner Lichtschein am Himmel -die Sonne küsste meine Gedankenund ich wusste es:mein Wunsch nach dem Lebenwurde Wirklichkeit.Fred Hampel im April'17