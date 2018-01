Gedanken verloren und doch wieder frei...

Die Tür wurde zugeschlagenund ich stand in der Kälte.Alleine mit meiner Gedankenwelt -alleine mit mir.Ich hörte die Fröhlichkeit der Menschen in der Nähe -und war doch so weit entfernt.Die Nacht ging ihrem Ende zuund die Stille gab mir meine Kraft.Der Morgen erwachte langsam und die Welt fing an sich zu strecken -Geräusche eines neuen Tages -eines neuen Lebens.So strahlte ich mit der Sonneund meine Gedanken wurden sicherer -ich war nicht alleine,ich hatte den Tag,meinen Tag, mit aufgeweckt.Fred Hampel im Januar'18