Ein Lächeln der Betrachtung...

Das Gewitter zog vorbei undklare Luft durchflutete meinen Geist.Es war ein Tag wie jeder andere und doch...es war ein anderer Moment.Die Blumen und die Farben hatten sich nach dem Regen gereinigtund die Klarheit ihrer Gedanken strahlten um die Wette.Ich hatte Zeitund so schloss ich mich den Gesprächen der Natur an.Warum die Eile und die Rastlosigkeit -wir können auch nur einen Schritt nach dem anderen tun.Ein kleiner Igel erzählte mir die Geschichte von Geduldund eine weiße Taube erklärte mir den Sinn des Lebens.So fing ich an vorsichtig durch die Natur zu schwebenund mir vieles vorzustellen -was den Unterschied ausmachen könnte;den Unterschied zwischen Betrachtung und Eile.Ein Lächeln fand den Weg zu mir -ich fand den Weg zu der Natur.Fred Hampel im Juli'19