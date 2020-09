Wenn wir eine Blume betrachten -wird uns dies ein Lächeln schenken.Wenn wir durch den Regen träumen -Seelenfreude pur.Wenn wir die Vögel in ihrer Freiheit lauschen -kommt ein Strahlen in unsere Augen.Es sind diese Kleinigkeiten,die uns die Zeit schenken tut.Die Zeit läuft unaufhörlich -aber es liegt an uns -daraus das Wichtige und das Schöne zu erkennen.Fred Hampel im Sept'20