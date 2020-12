die wiederkehrende Einsamkeit...

Die Straßen waren leer.Der Asphalt sang das Lied der stummen Gedanken.Die Ruhe war beängstigendund doch hatte dieser Moment etwas einzigartiges.Ich und meine Seele hatten diesen Weg gewählt;die Abgeschiedenheit der vielen Stimmen,die Geräusche des Lebens.Den Moment intensiv und voller Kraft und Stärke zu erkennen -den Sinn des Unmöglichen zu ertragen.Ich war alleine und doch so nah bei Dir.Die Reinheit der Abgeschiedenheitentsprach dem Weg der wiederkehrenden Einsamkeit.Es war kalt hier alleine und entfernt von der Hoffnung -aber dieser Lichtschein in meinem Geiste,gab mir die Kraft weiter zu gehen.Unaufhaltsam durch die Stille;jeder Schritt war ein lauter Knall,eine Explosion der Farben in meinem Körper.Ich fand den Weg der wiederkehrenden Einsamkeit -ein schwerer Weg,aber dieser Weg brachte mich zu Dir,zu meinem Leben.In Gedanken bin ich bei Dir.Fred Hampel im Dezember'20