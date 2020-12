Der Augenblick des Momentes...

Es war still in meinem Herzen.Ich spürte die Tränen der Blumen -das Lächeln eines Clowns war wie aus Stein gemeißelt.Die Ruhe war wie ein Grab ohne Gedanken.Und doch können wir die Kraft nutzenaus dieser Ausweglosigkeit wieder ein Lächeln zu zaubern:der Dunst auf den Straßen schmeckt nach mehr,die Blumen lauschen gegenseitig ihren Geschichten,der Clown findet wieder lächelnde Kinder,das Leben pulsiert in meiner Seele.Es ist nur ein Augenblick:der gleich beginnen könnteund auch gleich wieder verschwinden könnte.Aber es ist der Augenblick eines Momentes,der auch Hoffnung bringen könnte;in der Stille meiner Seelefreue ich mich auf den nächsten Moment,auf meinen nächsten Augenblick.Fred Hampel im Dezember'20