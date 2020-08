Das Leben als Geschenk betrachtet...

Die Stille der Nachtfand sich in der Ruhe der Demut wieder.Suchten wir eben noch unsere eigenen Schätze -so fanden wir jetzt den Weg zum Leben wieder;Gespräche - ein Lächeln auf unserer SeeleGeräusche - Mut zum hinhörenÄngste und Hoffnung - zärtlich den Zorn der Nacht erwartend und strahlend den leisen und intensiven Sonnenaufgang erweckend.Wir leben noch und wünschen uns auch das Leben -das Geschenk des Lebens zu verstehen.Dankbarkeit kostet nichts,aber es kann Dir innere Zufriedenheit schenken.So sprach ich diese Wortezu den Blumen des Lebens,zu den Bäumen der Wälderund zu den Menschen selbst;ein Lächeln eines Regentropfens,schenkt Dir einen Blick in Deine Seele:ich habe den Mut für das Leben.Die Kerze brannte in der Stille herabund ich wusste es:Das Leben ist für Alle ein Geschenk.Stille;dann verließ ich den Raum und betete.Fred Hampel im August'20