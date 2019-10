Volksmusikalisches Weihnachtssingen

Friedberg : Wallfahrtskirche Herrgottsruh |

Waren die Weihnachtsprogramme von Vocalissimo in den vergangenen Jahren meist von Musik aus Ländern aller Erdteile geprägt, so wird es in diesem Jahr eine Wendung hin zum Einheimischen geben. Nicht mehr „Europäische Musik“, auch keine „Gospels“, nein, es wird in diesem Jahr zurückgehen zur traditionellen alpenländischen Volksmusik.



Da es für Vocalissimo alleine nicht einfach wäre, in die Rolle von Volksmusikinterpreten zu schlüpfen, werden bekannte Gäste aus dem Chiemgau dieses Konzert mitgestalten. Der „Gempfinger Viergesang“ wird die Rolle des Chores übernehmen. Unterstützt wird er dabei von der Hofmarkmusik. Dieses Ensemble tritt mit Harfe, Hackbrett, Zither, Violine, Kontrabass und wechselnden weiteren Instrumenten auf. Der Hofmarkmusik wurde schon die Ehre zuteil, bei der auf BR III in gewissen Abständen gesendeten Serie „Beim Hirzinger“ vorgestellt zu werden. Dies ist ein Podium, bei welchem sehr bodenständige und gute Volksmusikanten ein Auditorium erhalten. Nun kommen diese nach Friedberg in die Herrgottsruhkirche. Im strahlenden, barocken Glanz der Kirche – die Kälte des Winters in Form von 12 Grad Raumtemperatur trotzdem spürend – werden sie uns von der Ansage des Engels an Maria „Du wirst einen Sohn gebären“ über die Herbergssuche bis hin zur Heiligen Nacht mit Liedern und instrumentalen Weisen auf das nahende Weihnachtsfest einstimmen.

Dazu wird auch Roland Plomer an der Orgel mit einigen Pastorellen einen Beitrag leisten.



Die Weihnachtsgeschichte ohne einen Erzähler – das wäre eine unvollständige Sache. Mit Marin Vogt, einem Sprecher des Bayerischen Rundfunks, wird ein bekannter Hörfunkreporter den Besuchern mit besinnlichen Gedanken und Geschichten zur „staaden Zeit“ die vorweihnachtliche Stimmung nahebringen.



Karten zu EUR 15,- gibt es im Vorverkauf bei Gerblinger, Lesenswert sowie über postalische Zusendung unter Tel. 0821 / 607761 mit Zusicherung eines Platzes im Mittelschiff der Kirche. Text: Roland Plomer