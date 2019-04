Vernissage im Bahnhof Friedberg

Friedberg : Bürgernetz Friedberg |

Ausstellung Großer Dampfloks Großer Meister



Die Dampflokära ist noch nicht ganz vorbei. Gerade in Zeiten der allgegenwärtigen Digitalisierung haben Museumsbahnen Konjunktur bei Alt und Jung. Die Ausstellung im Friedberger Bahnhof des Bürgernetzes Friedberg in Zusammenarbeit mit Dr. Bernd W. Dornachzeigt erstmals faszinierende Dampflok-Motive bekannter Künstler. Im Rahmenprogramm wird die Faszination Eisenbahn mit Filmdokumenten lebendig.



Die Vernissage findet am 29. Mai 2019 ab 19.00 Uhr im Bürgernetz Friedberg, Bahnhofstr. 28, 86316 Friedberg statt. An jedem ersten Mittwoch werden bis Dezember historische und aktuelle Filme aus der Welt der Eisenbahn im Umfeld der Ausstellung gezeigt. An jedem dritten Mittwoch ist die Ausstellung ohne Programm zur Besichtigung geöffnet.