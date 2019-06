Friedberg : Wittelsbacher Schloss |

Purple Schulz wusste bereits in den 1980er-Jahren, große Gefühle auf den Punkt zu bringen und landete so einen Hit nach dem anderen – u. a. „Sehnsucht“, „Verliebte Jungs“, „Kleine Seen“. Bei seiner Tournee 2019 blickt der Kölner Singer-Songwriter nun auf sein Lebenswerk und präsentiert mit „NACH WIE VOR“ sein gleichnamiges aktuelles Album, dessen Songs mit ihren präzisen Beobachtungen auch 30 Jahre später nichts an Aktualität eingebüßt haben. Sie klingen, als seien sie gerade erst geschrieben worden: Ob melancholisch, nachdenklich, politisch, ob berührend, erfrischend, leichtfüßig – immer aber grundehrlich und so, wie er sie heute empfindet. VVK: 32,90 Euro, AK: 35 Euro.



Alle Karten sind im Vorverkauf im Bürgerbüro im Rathaus sowie beim AZ-Ticketservice und bei Eventim angeschlossenen Verkaufsstellen erhältlich.