men in blech mit Friedberger Autoren: „Poetry meets Brass“ am 18. Februar 2022 im Wittelsbacher Schloss Friedberg

Friedberg : Wittelsbacher Schloss |

„Poetry meets Brass“ heißt das eigens für den Auftritt im Wittelsbacher Schloss kreierte Programm vom Friedberger Ensemble men in blech zusammen mit unterschiedlichen Autoren aus der Herzogstadt. Das Blechbläserquintett ist seit 18 Jahren aus dem Kulturleben am Lechrain und darüber hinaus nicht mehr wegzudenken. Mit seinen erfrischenden Klängen macht es vor keiner Musikrichtung halt und überrascht immer wieder durch kreative Projekte. Für diesen Abend haben die fünf Männer sich Verstärkung von Schlagzeuger Markus Kronhofmann geholt und machen gemeinsame Sache mit Poeten unterschiedlicher Genres: Michael Wenzel (Mörderische Kurzgeschichten), Hannah Stockhammer (Modern Poetry) und „Der laute Gast“ (Hip Hop) werden mit ihren pfiffigen Texten die Musik garnieren und in einem kontrastreichen Ablauf einen mitreißenden Abend gestalten.

(19.30 Uhr) VVK: 15 Euro.