Matthäuspassion in Wort und Ton am Palmsonntag, 28. März, um 16 Uhr in Herrgottsruh, Friedberg

Friedberg : Wallfahrtskirche Herrgottsruh |

Die Leidensgeschichte Christi wurde von verschiedenen Evangelisten aufgeschrieben.

Der Stoff, einem Opernlibretto gleich, wurde auch von mehreren Komponisten musikalisch vertont, allem voran von Joh. Seb. Bach. Die Berliner Philharmoniker brachten das Werk schon als szenische Aufführung mit großem Erfolg auf den DVD-Markt.



In Herrgottsruh will man nun einen neuen Weg gehen. Weg von den verteilten Rollen des Evangelisten, Jesus und Judas hin zur fast theatralischen Wiedergabe durch einen Sprecher.



Die Rolle des Sprechers übernimmt dabei Professor Alfons Brandl, Vizerektor der Musikhochschule Nürnberg, Leiter des Augsburger Vokalensembles und vielbeschäftigter Sänger.

Brandl, der die gesangliche Rolle des Evangelisten in den Passionen Bachs schon mehrfach innehatte, ist mit der inhaltlichen Auseinandersetzung der Leidensgeschichte bestens vertraut.



Den musikalischen Hauptpart wird die ehemalige Augsburger Kulturpreisträgerin, Vanessa Fasoli mit vier großen Arien und zahlreichen Chorälen übernehmen.

Musikalisch begleitet wird sie dabei vom ehemaligen Konzertmeister der Augsburger Philharmoniker Ludwig Hornung, von der spanischen Cellistin Teresa Álvarez Garcia sowie Anselm Wohlfarth und Ekaterine Tsenteradze an der Oboe und am Englischhorn.

Die Gesamtleitung vom Cembalo aus liegt bei Roland Plomer. Dem Wortgottesdienst, in welchen die Passion integriert ist, steht Wallfahrtsdirektor Pater Hans-Joachim Winkens SAC vor.



Der Eintritt ist frei, eine freiwillige Spende wird gerne gesehen.





Aufgrund der Pandemie ist es nötig, sich vorab bei Plomer (Tel. 0821/607761 oder roland.plomer@gmx.de) anzumelden, um nach dem Hygienekonzept der Kirche einen Platz zu erhalten.

Kurzentschlossene können es aber auch ohne Anmeldung versuchen, mit dem Risiko evtl. keinen Platz mehr zu bekommen. Text: Roland Plomer