Kinderkonzert „Der Karneval der Tiere“ mit Roman Knižka & Ensemble OPUS 45 am 24. Januar 2021

Friedberg : Wittelsbacher Schloss |

Einmal im Jahr feiern die Tiere Karneval an einem geheimen Ort, den die Menschen nicht kennen. Sie verkleiden sich und führen Kunststücke vor: Da rasen Hühner auf Rollschuhen in die Arena und jonglieren mit Eiern; die Esel singen im Chor, Schildkröten tanzen Ballett, ein Kater begleitet einen Kuckuck am Klavier.



„Der Karneval der Tiere“ ist das wohl bekannteste Werk des bereits zu Lebzeiten legendären französischen Komponisten Camille Saint-Saëns und für Generationen eine der ersten Hörerfahrungen überhaupt. Löwe, Schildkröten, Mehlwürmer und nicht zuletzt der Schwan werden von Schauspieler Roman Knižka („Tatort“, „Das Traumschiff“ uvm.) grandios zum Leben erweckt. Die Texte schrieb Vicco von Bülow alias „Loriot“. Dauer: ca. 45 Minuten.

(11.00 Uhr) VVK und AK: 5 Euro.