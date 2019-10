Friedberg : Wallfahrtskirche Herrgottsruh |

Jedes Jahr, nachdem sich die von vorweihnachtlicher Hektik geprägte Zeit mit Christkindlmärkten und dem alljährlichen „Einkaufswahnsinn“ verabschiedet hat und das Christkind endlich geboren wurde, lädt die Wallfahrt Herrgottsruh am II. Weihnachtsfeiertag um 14.30 Uhr zum „Herrgottsruher Weihnachtssingen“ ein.



Weihnachtliche Weisen, zumeist in deutscher Sprache, stehen dabei für die Hörer im Mittelpunkt. So zum Beispiel die gerade unter den älteren Besuchern gern gehörte

„Herbergssuche“. Sie hat in den Konzertprogrammen unserer Zeit meist keinen Platz mehr, obwohl auch in unserem Land viele Leute auf Herbergssuche sind. Das Mietenproblem in Großstädten sowie die Zuwanderung von Leuten aus anderen Kulturkreisen belegen dies.



Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr die Sängerin Susanne Kapfer, der Flötist Claus Kapfer, der Geiger Vladimir Vilcomirskiy sowie Roland Plomer an der Orgel und am Piano.



Eintritt frei ist dabei die Devise – eine Spende für die Wallfahrt wird gerne angenommen. Text: Roland Plomer