Friedberg: Ruhestand, Rente und Rock’n’Roll

Friedberg : Divano |

Je oller, desto toller! Ein geflügeltes Wort, das scheinbar auch auf Gustl Mair zuzutreffen scheint. Er frönt nämlich im Rentenalter und mit grauem Haar der Musik von B.B. King,

Elvis & Co., die er quasi mit der Muttermilch eingesaugt hat. Ja und die Beatles

begleiteten ihn und seinen Stimmbruch durch die Pubertät. Sein Teenager-Alter liegt fast

ein halbes Jahrhundert zurück. Dennoch teilt er mit Begeisterung Zuhörern jeden Alters seine Begeisterung für Blues, Rock’n’Roll, R&B, Beat und wie man diese

Musik sonst noch nennen will. Und zwar mit Erzählungen, Infos und

Livemusik (Neudeutsch: Infotainment). Doch nicht nur in Englisch:

er singt auch Italienisch, Französisch und – Schwäbisch!?

„Mitsingen ist ausdrücklich erlaubt!“, meint der Senior, der am 16.7.22, 19 Uhr in Friedberg gastiert.

Sogar ein Buchverlag hat Mairs „Opa & der Rock’n’Roll“ veröffentlicht und in Papier im Buchhandel, jedoch auch in vielen eBook-Shops an. Leseprobe gratis bei info@sonimages.de

Platzreservierung erwünscht:

- Divano 0821/60999877 - Ivonne.Marquart@bistum-augsburg.de

- oder Klang & Bilder, Tel. 0821/4534367 – info@sonimages.de