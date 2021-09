Franz Josef Strohmeier liest die „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma am 12. Dezember 2021

Friedberg : Wittelsbacher Schloss |

Ludwig Thomas „Heilige Nacht“ ist ein Klassiker der bayerischen Literatur. Das 1917 veröffentlichte Versepos erzählt die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukasevangelium in bayerischem Dialekt. Schauspieler Franz Josef Strohmeier („Hubert ohne Staller“, „Die Rosenheim-Cops“), der unter anderem am Residenztheater in München auftrat, liest mit unglaublicher sprachlicher Vielfalt und schlüpft treffsicher in die unterschiedlichsten Rollen. Die Lesung des gebürtigen Straubingers wird von Axel Rüdiger mit festlicher Zithermusik umrahmt. (17.00 Uhr) VVK: 15 Euro, AK: 17 Euro.