Die Kay-Scheffel-Show mit Gala-Dinner von Stefan Fuß

Friedberg : Wittelsbacher Schloss |

Arrangiert man alle Facetten im Stile von Heinz Erhardt, Sascha Grammel, Frank Sinatra, Harald Juhnke, The Blues Brothers, Peter Alexander und Elvis Presley in ein Bühnen-Programm, so kann man sicher sein, dass ein unglaublicher unterhaltsamer Abend dabei herauskommt. Seit vielen Jahren injiziert Kay Scheffel niveauvollen Humor in spaßbedürftige Gemüter. Als Sänger, Bauchredner, Komiker, Poet, Sit-Up-Comedian, und nicht zuletzt immer wieder bezeichnet als die „Reinkarnation des legendären Heinz Erhardt“, bietet das liebenswerte Schwergewicht beste Unterhaltung auf vielen Ebenen. Für den kulinarischen Hochgenuss sorgt Stefan Fuß mit seinem Team vom Gasthaus „Goldener Stern“ in Rohrbach. Genießen Sie seine Gaumenfreuden im Rahmen eines 4-Gang-Menüs.

Der Vorverkauf der Karten findet ausschließlich im Bürgerbüro inkl. Platzreservierung statt: 89 Euro inkl. Gala-Dinner ohne Getränke.