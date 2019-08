Conny Glogger und Munich Brass Connection

Friedberg : Wittelsbacher Schloss |

In ihrem Programm „Aus Bayern entkommst Du nicht, denn Bayern hört nirgends auf“ gibt Conny Glogger heitere Einblicke in die bayerische – und in Friedberg natürlich auch schwäbische – Seele. Begleitet wird die beliebte Schauspielerin (z. B. Komödienstadl, Die Rosenheim-Cops, Um Himmels Willen) und Radio-Moderatorin (u. a. Bayern 2-Rucksackradio und BR Heimat) von der munich brass connection. Die fünf jungen Herren, die dem Publikum ihre ganz eigene Sicht des Blechblasens vermitteln, werden dabei nicht mit leisen Sohlen auftreten. VVK im Bürgerbüro, beim AZ-Ticketservice und online via Eventim: 22 Euro, AK: 25 Euro.