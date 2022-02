Open Air im Schlosshof: Austria Project am 25. Juni 2022

Friedberg : Wittelsbacher Schloss |

Austria Project, das sind Per Dallabrida (Gesang), Oliver Jordan (Akustik-Gitarre), Andreas Lokotsch (Keyboards), Thomas Mittermaier (Bass), Thomas Penkler (Schlagzeug) und Thomas Vogel (E-Gitarre). Hier treffen sich musikalische Vielseitigkeit und unterschiedlichste Musikerbiografien um vor allem eines zu zeigen: Spaß an der Sache mit einer riesigen Portion Professionalität. Die sechs Musiker haben sich mit Leidenschaft dem Austro-Pop verschrieben und spielen alles Gute und Hörenswerte von Ambros, Fendrich, STS, Danzer, Cornelius, Falco, Goisern & Co. in genau ausgefeilten Arrangements. Wie sehr sich die Band für die Musik aus dem Nachbarland begeistert, hört man nicht zuletzt auch bei den frischen Eigenkompositionen, mit denen sie das mitreißende Programm verfeinern. Das Live-Erlebnis mit Austria Project: Für jeden Alpenrocker ein absolutes Muss! (20.00 Uhr) VVK: 32 Euro.