„Friedberger Advent“-Markt findet statt: Los geht es am 30. November - Klare Hygieeneregeln

Das lange Warten hat sich gelohnt: nach der Corona-bedingten Pause im Vorjahr kann der beliebte „Friedberger Advent“-Markt heuer vom 30.November bis 23.Dezember stattfinden. „Wir sind sehr froh, dass wir unseren langjährig verbunden Fieranten wieder einen Marktplatz bieten können“, sagt Gerd Horseling von den „Bürgern für Friedberg (mit Martha und Franz Reißner sowie Anita Horseling), die seit 1993 ehrenamtlich diesen Weihnachtsmarkt rund um die Stadtpfarrkirche St. Jakob organisieren. Bis Anfang der Woche war unklar, unter welchen Bedingungen der Markt überhaupt stattfinden kann. Doch jetzt herrscht Klarheit und mit Unterstützung des Landratsamtes und der Stadt Friedberg werden nun die von der Staatsregierung vorgegebene Hygieneregeln umgesetzt.

Ausgangspunkt für die Organisatoren war die Entscheidung Bayerns, dass die Märkte ohne größere Einschränkungen wie 3G-Pflicht, Maskenpflicht oder Umzäunung stattfinden können. Wichtig jedoch sind unter anderem die vorgeschriebenen Abstandsregeln: So werden die Marktstände weiter auseinanderstehen als bisher und die Besucher in einem Art Einbahnstraßen-System über den Markt gelenkt. Auch Abstandsmarkierungen sind vorgesehen. Wo Abstände nicht einzuhalten sind, wird in den Vorschriften „das Tragen einer medizinischen Maske empfohlen“. Alle Hygienemaßnahmen werden auch in engem Austausch mit den Fieranten besprochen, die sich an der Corona-Arbeitsschutzverordnung orientieren.

Die Friedberger Organisatoren setzen vor allem auch auf die Eigenverantwortung der Besucher: „Wir gehen davon aus, dass sich unsere Gäste an die Regeln halten und wir so als Gemeinschaft diesen Markt wieder genießen können“, so Martha Reißner. Da größere Menschansammlungen entsprechend den Vorschriften zu vermeiden sind, wird es dieses Mal allerdings keine „Nacht der Sterne“ mit Feuerwerk geben. Nicht betroffen sind jedoch die drei traditionellen Konzerte im Schloss (Kammerkonzert mit Sophie Heinrich und Paul Rivinius) und in St. Jakob mit den Bläsern der Berliner Philharmoniker und mit Harmonic Brass.

Alle Details zum Hygienekonzept werden in den nächsten Tagen mit dem Landratsamt und der Stadt erarbeitet und über die Presse und im Internet (www.friedberger-advent.de) rechtzeitig veröffentlicht.



Öffnungszeiten des Marktes:



30. November bis 23. Dezember

Montag – Freitag 16 – 20.30 Uhr

Samstag/Sonntag 13 – 20.30 Uhr



Konzerte im Friedberger Advent



28. November 19 Uhr, Wittelsbacher Schloss

Kammermusik

mit Sophie Heinrich (Violine) und Paul Rivinius (Klavier)

12. Dezember 20 Uhr, Kirche St. Jakob

Bläser der Berliner Philharmoniker

16. Dezember 20 Uhr, Kirche St. Jakob

Harmonic Brass

Karten-Reservierungen unter 0821/609299 oder Mail horseling@gmx.de

Teilnahme an den Konzerten entsprechend der 3G-Plus-Regel:

Geimpfte und Genesene sowie Getestete mit gültigem PCR-Test.



Text: Bürger für Friedberg im Verkehrsverein