Landesmeisterschaften der Sportschützen

Frankfurt am Main : Schießsportanlage |

Goldmedaille für Peggy Wölk und die Mannschaft Pistole .45

Am Wochenende 18. und 19. Juni wurden in Bergen – Enkheim die hessischen Meisterschaften der Großkaliberpistolenschützen ausgetragen.Mit am Start 8 Dietesheimer mit der Pistole im Kaliber .45 ACP und 6 Dietesheimer mit der Pistole 9 mm.Ausgetragen werden die Wettkämpfe auf 25 Meter Scheibenentfernung. Nach 5 Schuss Probe werden in vier Serien je fünf Schuss in 150 Sekunden abgegeben. Im Anschluss folgen vier Serien zu je fünf in 20 Sekunden. Das maximale Ergebnis lautet somit 400 Ringe.Den Auftakt machten am Samstag die Schützen mit der Pistole .45 ACPIn der Altersklasse II (41 – 50 Jahre) starteten 28 Schützen darunter zwei Dietesheimer. Die Bronzemedaille erzielte Peggy Wölk. Sie traf Serien von 95, 94, 96 und 96 Ringe, zusammen 381. Sie war mit ihrem Ergebnis sehr zufrieden und die Platzierung passte auch.Auf Platz 5 kam Timo Zindel. Er erzielte 379 Ringe. Mit seinen Serien von 93, 94, 96 und 96 war nicht ganz zufrieden.Mit 48 Teilnehmern war die Herrenklasse III (51 – 60 Jahre) am stärksten vertreten, darunter 6 Dietesheimer.Auf Platz 6 kam Thomas Baier, mit sehr guten 382 Ringen. Ihm gelangen Serien von 95, 94, 97 und 96 Ringen. Ihm folgte auf Platz 7 Thomas Lippok, der ebenfalls 382 Ringe erzielte. Sein allerletzter Wettkampfschuss, eine 6, verhinderte eine Top Drei Platzierung. Bei Ringgleichheit sieht die Sportordnung vor, dass die letzten Serien verglichen werden und hier hatte Baier mit 96 zu 93 die Nase vorne. Direkt auf Platz 9 kam Dietesheims sportlicher Leiter Torsten Lodderstedt ebenfalls mit 382 Ringen. Den zehnten Platz belegte Thomas Westerwald mit 380 Ringen, direkt gefolgt von Winfried Mützel mit 378 Ringen auf Platz 11. Stefan Keil erzielte gute 374 Ringe und wurde damit 17.In der Mannschaftswertung dürfen alle vier Altersklassen vertreten sein. Den Sieg und damit die Goldmedaille unter den 13 beteiligten Mannschaften holte sich die zweite Dietesheimer Mannschaft mit Thomas Baier, Thomas Westerwald und Peggy Wölk mit 1143 der 1200 möglichen Ringen.Knapp geschlagen, aber Silber erreicht, Dietesheim 1 mit Thomas Lippok, Torsten Lodderstedt und Timo Zindel und 1142 Ringen.Für die deutschen Meisterschaften Ende August in München haben sich qualifiziert: Peggy Wölk, Timo Zindel, Thomas Baier, Thomas Lippok, Torsten Lodderstedt, Thomas Westerwald, Winfried Mützel sowie die beiden Mannschaften.Am Sonntag folgten die Wettkämpfe mit der Pistole 9 mm, hier waren 6 Dietesheimer am Start.Im Feld der 28 Schützen in der Altersklasse II waren wieder Timo Zindel und Peggy Wölk vertreten.Der letztjährige deutsche Meister Timo Zindel erzielte nur 375 Ringe und war mit seinem Ergebnis nicht zufrieden. Für ihn wurden Serien von 93, 93, 95 und 94 Ringe notiert. Er wurde damit dritter und erhielt die Bronzemedaille.Peggy Wölk traf 95, 94, 97 und 95 Ringe. Mit 381 Ringen gewann sie diese Disziplin und erhielt die Goldmedaille.Bei den 54 Startern der Herrenklasse III waren 4 Dietesheimer vertreten. Die Bronzemedaille gewann Thomas Baier. Er erzielte Serien von 96, 94, 97 und 96 Ringen und wurde mit 383 Ringen dritter. Thomas Westerwald wurde mit 382 Ringen Vierter. Er erzielte Serien von 95, 91, 96 und 100 Ringen. Auf Platz 6 kam Torsten Lodderstedt mit Serien von 91, 94, 99 und 97 Ringen, zusammen 381 Ringen. Thomas Lippok wurde 12. Er war mit seinen 377 Ringen, bestehend aus Serien von 93, 93, 95 und 96 Ringen nicht zufrieden.In der Mannschaftswertung belegte Dietesheim 1 in der Besetzung Thomas Baier, Torsten Lodderstedt und Timo Zindel den dritten Platz mit 1139 und erhielt die Bronzemedaille. Dietesheim 2 mit Thomas Lippok, Thomas Westerwald und Peggy Wölk wurde zweiter mit 1140 Ringen und wurde mit Silber geehrt.Für die deutschen Meisterschaften haben sich qualifiziert: Peggy Wölk, Timo Zindel, Thomas Baier, Thomas Lippok, Torsten Lodderstedt, Thomas Westerwald sowie die beiden Mannschaften.Weitere Informationen finden Sie auf http://sgmd.de/index.php/ergebnisse-top/meistersch... Die nächsten Dietesheimer Starter bei den Meisterschaften sind am 25. Juni Jule Katz in der Schülerklasse Luftpistole, Jasmin Kaiser Jugendklasse weiblich Luftpistole und Winfried Mützel mit dem Kleinkaliber Unterhebelrepetiergewehr in der Herrenklasse II.