Dritter Platz für Larissa Lepore beim 17. Binger Sommerbiathlon

Immerhin 86 Teilnehmer gingen auf ihre Strecke. Unter Ihnen auch Larissa Lepore vom Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus e.V. in der Klasse DamenII 5000m.O-Ton Larissa: „Ich laufe sehr gerne in meiner Freizeit und deswegen ist der Sommerbiathlon für mich eine spannende Geschichte. Leider wird er im Rhein-Main Gebiet nicht ausgetragen, da die Schützenvereine, die das übernehmen könnten fehlen. Bingen war der am nächsten liegende Ort. Es war ein super schönes Wetter. Ich habe die 5 km-Strecke mit 5 Runden a 1.000 m, 4 Schießeinlagen (liegend, stehend, liegend, stehend) und der 70 m Strafrunde ausgewählt. Ich hatte nur 2 Schießfehler im letzten Schießen und musste 2 Strafrunden laufen. Immerhin hat es für den 3. Platz in meiner Klasse gereicht.“5 Kilometer laufen, 4 Schießpausen und 2 Strafrunden in 37:19:00 Minuten ist eine wahrlich stolze Leistung. Es gibt sicher auch genügend Vereine im Rhein-Main-Gebiet, die die Voraussetzungen für einen Sommerbiathlon mit entsprechendem Gelände hätten. Vielleicht gelingt es ja mit entsprechender Werbung in Zukunft, ein solches Event auch in Südhessen anzusiedeln und damit die Nachwuchssorgen einiger Schützenvereine zu lindern. hdr