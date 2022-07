Die Luft oben wird dünner

Faßberg : MTC Faßberg |

Wer fährt im Kartslalom zu den Endläufen?

Schon nähert sich mit großen Schritten das Ende der Jugend Kartslalom Saison. Bei der Veranstaltung des MTC Faßberg auf der Kartbahn auf dem Bundeswehrgelände wurden wichtige Punkte für die kommenden Endläufe eingefahren.Nur vier junge Männer waren es zum Start der K5. Timo Greth vom Stadthäger Motor Club e. V. im ADAC hatte in jeder seiner drei gefahrenen Runden eine Lieblingspylone, die er anstupste. Aber sie blieb netterweise immer stehen und Timo konnte ohne Fehler seine Runden beenden. Platz drei auf dem Podest war ihm dann sicher.So freundlich waren die Pylonen bei Chris Rädke und Erik Tietz, beide K4, leider nicht. Chris kollidierte mit einer Pylone in einer gebogenen Gasse, und Erik war sehr enttäuscht über zwei Fehler, die am Ende in der Ergebnisliste standen. Von 19 Teilnehmern wurde Chris Neunter und Erik kam auf Platz 13.Mit Platz zwölf für Nevio Ilias Schulz mit einer Pylone war er im Mittelfeld der 20 Teilnehmer. Marlon Harms ärgerte sich sehr über seine drei Fahrfehler und reihte sich auf Platz 17 in der Liste ein.In der K2 war nur Marcel Bielec vom SMC nach Faßberg gereist. Von 22 Kindern konnte er einen sehr guten Platz sechs erreichen, trotz den zwei Sekunden dazu durch einen Pylonenfehler.In der K1 gab es dann wieder einen Podestplatz. Marlo Leander Schulz durfte auf Stufe drei auf dem Treppchen stehen, und das trotz sechs Sekunden durch Fehler dazu. Logan Brandts gesellte sich auf Platz vier mit fehlerfreien Runden gleich dahinter. Jannick Battermann kam mit schnellen Fahrzeiten, aber leider vier Fehlern dazu auf Platz sechs der insgesamt 19 Fahrenden.Bei den jüngsten Fahrern waren es sogar zwei weitere Fahrer vom ausrichtenden Verein, die sich zum Stadthäger Fahrer Fabian Suhr nun an die Rennen wagten. Platz zwei war dann der Rang für ihn, ebenfalls mit einem Pylonenfehler.