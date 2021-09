SherlocKids - Was geschah im Zirkus Klapptnix / Krimiabenteuer im Freien für kleine Detektive

Krimis für Kinder starten in Essen



Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur NRW fördert die SherlocKids. Das sind kindergerechte „Kriminalfälle“ im Freien.An fünf Stationen am Spielort verkörpern professionelle Schauspieler lustige und verrückte Figuren, die mit den Kindern interagieren und beim Lösen des jeweiligen kniffligen Falles helfen.Junge Menschen für das Theater zu begeistern und dabei ihre Sinne zu fordern, in der Natur, mit Rätseln, die ausschließlich ohne Technik, Google und Co zu lösen sind: Das ist die Idee hinter den SherlocKids. Es sind Outdoor-Abenteuer für kleine Detektive, an denen aber auch die Erwachsenen ihren Spaß haben (können) - Theater in der Natur, das auch Umweltaspekte mit einbindet, natürlich mit pädagogischem Charakter.

Termin

Sonntag, 19. September, um 14 Uhr auf Zeche Zollverein, Essen, rund um das Kokereigelände.Treffpunkt ist die Parkfläche an der Heinrich-Imig-Straße.Von dort aus geht es zum ersten Spielort.Vorherige Anmeldung ist erforderlich.0163 / 22 22 206 oder kontakt@sherlockids.deTickets: 39 Euro pro Kind (Erwachsene frei)



Der Fall

Der Zauberer des Zirkus Klapptnix ist unglücklich. Er kann nicht mehr zaubern, da sein Zauberstab nicht mehr da ist. Außerdem hat sich seitdem etwas Mysteriöses im Zirkus ereignet. Alle Angestellten des Zirkus haben ihre Fähigkeiten verloren. Der Clown ist einfach nicht mehr lustig, die Seiltänzerin fällt immer hin und die Wahrsagerin sieht nur 500 Gramm Butter und ihre Einkäufe für den nächsten Tag in ihrer Kugel. Ob die Seiltänzerin, der Clown oder die Wahrsagerin: Alle vermuten, dass es etwas mit dem verschwundenen Zauberstab zu tun hat und verdächtigen sich nun gegenseitig.Nur der Direktor versucht alle zu beruhigen und die nächste Zirkusvorstellung vorzubereiten. Doch so einfach scheint es nicht zu sein im Zirkus Klapptnix.Die Erwachsenen müssen mitlaufen. Pädagogische Leitung vor Ort. Altersklasse: 6 bis 10 Jahre