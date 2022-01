SherlocKids - Was geschah im Zirkus Klapptnix ?

Weitere Termine am

Sonntag, 24. April

Samstag, 21. Mai

Sonntag, 19. Juni



Junge Menschen für das Theater zu begeistern und dabei ihre Sinne zu fordern, in der Natur, mit Rätseln, die ausschließlich ohne Technik, Google und Co zu lösen sind: Das ist die Idee hinter den SherlocKids. Es sind Outdoor-Abenteuer für kleine Detektive, an denen aber auch die Erwachsenen ihren Spaß haben (können).Der Zauberer des Zirkus Klapptnix ist unglücklich. Er kann nicht mehr zaubern, da sein Zauberstab verschwunden ist. Seitdem hat sich etwas Mysteriöses im Zirkus ereignet. Alle Angestellten des Zirkus haben ihre Fähigkeiten verloren. Die Wahrsagerin sieht nur noch komische Sachen in ihrer Kugel, die Seitänzerin fällt immer hin und Clown Dulu ist nicht mehr lustig.Alle vermuten, dass es etwas mit dem verschwundenen Zauberstab zu tun hat und verdächtigen sich nun gegenseitig. Der Direktor versucht trotzdem die nächste Zirkusvorstellung vorzubereiten. Doch so einfach scheint es nicht zu sein im Zirkus Klapptnix.Fünf Schauspieler an fünf Standorten verkörpern lustige und spannende Figuren und helfen den Kindern beim Lösen des Falls.Etwa 6 bis 10 JahreMindestteilnehmerzahl: 6 Kinder,maximal 10 KinderDauer:etwa 75 MinutenErwachsene (maximal zwei) müssen mitlaufen: 39 Euro (pro Kind), Erwachsene freiDiese Geschichte ist barrierefrei möglichAlle Infos auf unserer Webseite: https://www.sherlockids.de