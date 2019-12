Neujahrskonzert mit Essener Projektchor e. V.

Chormusik zu Neujahr

Essen. Der Essener Projektchor lädt zum Neujahrskonzert in die Reformationskirche ein.Im Januar 2020 lädt der Essener Projektchor zu einem weltlichen Konzert in die Reformationskirche Essen-Rüttenscheid ein. Aufgeführt werden „Liebeslieder – Walzer“ und „Zigeunerlieder“ von Johannes Brahms. Die bekannten und beliebten Kompositionen sind für einen kleinen Chor vorgesehen, leicht verständlich und entstanden in den Jahren 1870-1888 im Jahrhundert der Chormusik.Das Konzert beginnt am Sonntag, den 12. Januar 2020 um 17:00 Uhr in der Reformationskirche, Essen-Rüttenscheid, Julienstraße 39.Als Solisten konnte der Essener Projektchor Jana Thomas (Sopran), Amalia Stefania Lina und Mark Kantorovic am Flügel gewinnen. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Björn Christoff Spörkel.Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind wie immer gern gesehen.Gefördert wird das Konzert durch: den Landesmusikrat NRW, Piano Schmitz und die Bezirksvertretung der Stadt Essen .