Geistliches und Geistiges: Keltischer Tag in Hirzenhain mit Whisky, Songs und neue Impulsen

Was es damit auf sich hat, sollen die Besucher des von der evangelischen Kirchengemeinde Hirzenhain und der Erwachsenenbildung des Evangelischen Dekanats an der Dill gemeinsam getragenen "Keltischen Tags" am Samstag, dem 3. November erfahren. Schauplatz dieser außergewöhnlichen Veranstaltung: die Event-Kirche im Hirzenhainer Ortsteil Bahnhof.Dort eröffnet am Nachmittag um 15 Uhr ein Workshop den Ereignisreigen. Adressiert an all jene, die gerne singen. In diesem Fall vorzugsweise englischsprachige Songs: traditionelle keltische Melodien und moderne Kirchenweisen. Um 18. Uhr beginnt ein öffentlicher Abendgottesdienst nach dem "Drehbuch" besagter Iona- Community. Sie hat mit ihren Liturgien und Liedern in den vergangenen Jahrzehnten großen Einfluss auf die Gottesdienstentwick¬lung der anglikanischen und schottischen Kirche genommen. Die Insel Iona war seit 563 n.Chr. über Jahrhunderte hinweg das geistliche Zentrum Schottlands.Und dann geht es zum gemütlichen Teil über. Mit Musik und stimmungsvollen fotografischen Impressionen aus Schottland, "Lebenswasser" natürlich inklusive. Nichts anderes nämlich bedeutet das Wort "Whisky", wenn man es aus dem Schottischen ins Deutsche übersetzt. Anders als in dem alten irischen Volkslied "Whisky in the Jar" fließt der der Trunk hier natürlich nicht aus dem Krug, sondern wird in kleinen, wohldosierten Portionen gereicht.Ein Aberfeldy oder ein AnCnoc Barrow wären nicht schlecht. Aber ein leckerer Ardmore täte es auch. Zur Verköstigung gibt es Infos über Herstellung, Reifung und Lagerung des edlen Destillates. Und wenn einem bei dieser Gelegenheit mal jemand den Unterschied zwischen Single Malt und Blended Malt erklären könnte, umso besser.Der Unkostenbeitrag dafür beträgt 10 Euro. Für den Workshop und die Feuerwasser-Probe bitten die Veranstalter um vorherige Abmeldung. Telefonisch unter 02770/635 (Pfarrer Michael Brück) oder 02772/5834270 (Ev. Erwachsenenbildung). Per Email unter Ev.Kirchengemeinde-Hirzenhain@t-online de bzw. karin.schmidt.dek.dill@ekhn.net.