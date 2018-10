Das Hofgut Bergerhof kombiniert stillvolles Ambiente mit erstklassiger Wohlfühl- Gastronomie

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Für Naturfreunde und Erholungssuchende ein Paradies. Und mittendrin, in exponierter Lage hoch über der Lahn jenes bauliche Historien-Juwel, das seit 2011 als gastliche Stätte "zweckentfremdet" wird. Auf einer Anhöhe inmitten des Naturparks Nassau thronend bietet sich den Nutzern eine herrliche Fernsicht auf das malerische Hügelland des Lahntals. Aber die Besucher kommen natürlich nicht nur deswegen. Als Veranstaltungsstätte wird die Location ob ihrer stilvollen Eleganz weit über die Landesgrenzen hinweg geschätzt. Hier verbündet sich malerisches Ambiente mit erstklassiger Gastronomie.Genutzt wird der Bergerhof u.a. für Empfänge jedweder Art, für Firmen-Events, Messen, Konzerte und Ausstellungen. Aber vor allem feiern lässt es sich hier prächtig. Beispielsweise Geburtstag. Während im rustikalen Weingewölbe jede Weinprobe zu einem besonderen Erlebnis wird, machen Hochzeitsgesellschaften, so sie auf der Suche nach einem ganz besonderen Rahmen für das Fest sind, das Gros der Nutzer aus. Damit der schönste Tag des Lebens auch hält, was man/frau sich davon verspricht. Drei handverlesene Catering-Spezialisten stehen zur Auswahl und decken die kulinarische Seite der Medaille ab.Beeindruckend, auch als (Foto-) Kulisse, sind der mediterran gestaltete und von den ehemaligen Wirtschaftsgebäuden umrahmte Innenhof sowie die gärtnerischen Anlagen mit ihrer üppigen Blumen- und Pflanzenpracht. Mehr Infos unter http://hofgutbergerhof.de/