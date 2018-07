EU Kommission: Öffentliche Konsultation: Soll die sog. "Sommerzeit" beibehalten werden?

Jetzt geht es endlich um die viel beschworene "Wurst"‼️

liebe Mitaktivisten "Beibehaltung der Normalzeit"über sechs (6) Jahre "Arbeit & Engagement" zeigen jetzt endlich "Früchte"‼️Nach der entsprechenden Abstimmung im EU-Parlament im Frühjahr dieses Jahres,wurde die Sache zur "Prüfung" ja an die EU-Kommission übergeben. Und genau dieseEU-Kommission hat eine Befragung aller EU-Bürger zur Zeitumstellung online gebracht:"Die Europäische Kommission hat eine öffentliche Konsultation zur EU-Sommerzeitregelung https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0084&from=EN ) eingeleitet und fordert Bürgerinnen und Bürger der EU und Interessengruppen auf, ihre Ansichten zur Zeitumstellung in einem Online-Fragebogen https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018-summertime-arrangements ) zu äußern.Die Konsultation dient dem Zweck zu evaluieren, ob die Sommerzeit für alle Mitgliedstaaten unverändert bleibt oder ob sie für die gesamte EU abgeschafft wird.Die Konsultation läuft bis zum 16. August."Die Original Nachricht können Sie lesen, unter:Den Online-Fragebogen finden Sie unter:(Bitte beachten auf Language gehen und Sprache Deutsch einstellen.)- Was erwartet Sie auf der EU-Plattform?- Nachdem man "Weiter" klickt, gibt man zuerst seinen Namen und seineE-Mail-Adresse an und entscheidet ob das veröffentlicht werden darf.- Auf der nächsten Seite geht es dann mit den Fragen weiter. "Wir" selbst habenbeim Ausfüllen die Umstellung als negativ und sehr negativ bewertet, sowie fürdie Abschaffung der Zeitumstellung plädiert.- Grund: Gesundheit und Strassenverkehrssicherheit.- Dieses Thema ist wichtig (8-10)- und dann die ENTSCHEIDENDE FRAGE: Es kann nur die "ständige Winterzeit"(Normalzeit) sein, die dauerhaft beibehalten wird. Alles andere wäre der"maximale Unfall"‼️Daß hier schon wieder von der "Winter-Zeit" gesprochen wird und nicht vonder Normalzeit, grenzt auch schon wieder an "Volksverblödung", da die meistenMenschen lieber Sommer, als Winter haben.Denken Sie daran: Es ist auch das dauerhaft falsche Zeitsignal während der MESZ(sog. "Sommer-Zeit"), die als pathogener Faktor wirkt.- Auf der letzten Seite kann man dann noch persönliche Bemerkungen eintragenoder sogar Dokumente hochladen.Wenn Sie möchten dürfen Sie dort gerne aus unserer Webseite zitieren:Ein guter Beitrag aus dem Sie zitieren können wäre zum Beispiel dieser hier:

In diesem Sinne wünschen wir ein baldiges ENDE der Uhr-Zeit-Vorstellung UND die

dauerhafte Beibehaltung der Normalzeit!

Unser Mitaktivist Herr Jens Wildner (fb: https://www.facebook.com/Stop-Sommer-Winter-Zeitumstellung-Auf-zum-Volksentscheid-102488449836117/timeline/ ) hat unter:die Original PDF-Datei der EU Kommission zum Download bereitgestellt, für alle dielieber die PDF-Datei ausfüllen können und wollen, da der Server unter demAnsturm der Teilnehmer regelmäßig zusammenbricht.Die ausgefüllte PDF Datei wird dann an diese e-Adresse:MOVE-SUMMERTIME@ec.europa.eugesendet, die auf der Formular-Seite als Kontakt angegeben ist.Vielen herzlichen Dank für Ihr großes Engagement und Ihre große und konsequenteMitunterstützung in der uns alle betreffenden Angelegenheit „MOMO - Beibehaltungder Normalzeit".Mit gesundheitlichen Grüßen in der nun zum 39. Mal "verrückten" Uhr-Zeit OEZ ausder Medizinstadt ErlangenIhre & Ihr / EuerEquipe MEZ.MOMO & Hubertus Hilgers"Die gemeinsame Zeitregelung trennt EUropa, nur der gemeinsame Blick auf dieSonne als Taktgeber eint EUropa!" - Hubertus Hilgers, ArztP.S. Weitere Informationen finden Sie unter: