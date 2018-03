"Mini-Jetlag" durch Uhr-Zeit-Verstellung ???

die Befürworter des "Abends länger hell" denken anscheinend vor allem an sich selbst. Daß es mittlerweile genug Hinweise und Untersuchungen zur Schädlichkeit der Uhr-Zeit-Verstellung (OEZ) und einer dauerhaften sogenannten "Sommerzeit" gibt, wird gerne ignoriert oder nicht gewußt.Hier der Bericht einer Mutter mit ihren Kindern NACH der Uhr-Zeit-Verstellung:Kinder die um 5.00 Uhr (MEZ) aufstehen und um 7.00 Uhr (MEZ) in der Schule Leistung bringen sollen. Dabei zeigen die Studien ganz klar, daß die Schule eher um 9.00 Uhr (MEZ) statt um 8.00 Uhr (MEZ) beginnen sollte. Während der "tollen" sogenannten "Sommerzeit" beginnen unsere Kinder und Jugendlichen aber alle eine Stunde früher.Dazu gibt es immer noch Menschen, die machen sich "lustig" über die Probleme mit der "falschen Zeit" OEZ, die wir jetzt haben und die die meisten als sogenannte "Sommerzeit" beschreiben. Häufig ist zu hören:"Wer im Urlaub in eine andere Zeitzone fliegt passt sich auch schnell an! Wenn das allesstimmen würde, müssten wir Millionen Tote jedes Jahr deswegen haben."Ein nettes Argument. Logisch und überzeigend. Aber leider völlig falsch.Wir haben es bei der falschen Zeit nicht mit einem sogenannten "Mini-Jetlag" zu tun, wie dann immer behauptet wird, sondern wir haben einenDer Biologe & Wissenschaftsautor Dr. Peter Spork geht in einem Beitrag dazu nochmal genauer ein: https://starke-meinungen.de/blog/2018/03/28/hoert-bitte-endlich-mit-dem-gerede-vom-mini-jetlag-auf/ Zum besseren Verständnis des Begriffs, möchten wir Sie gerne auf die Ausarbeitungen des Physiklehrers Dr. A. Rueff hinweisen:Passend zur Problematik der Zeitzonen und der Uhr-Zeit-Verstellung auf die sog."Sommer(Uhr)zeit" OEZ = (sog. MESZ) und die Entstehung der Jahreszeiten hat derPhysiklehrer Dr. Rueff für seine Schüler und andere Interessierte mehrere sehrschöne und nachvollziehbare Graphiken erstellt:*Was und Wie entstehen die Zeitzonen:*Bitte beachten Sie, dabei Abbildung 3:Hier erkennen Sie, daß die sogenannte "Sommerzeit" in Wahrheit die Zeitzone OEZ ist, die bis nach Moskau reicht!Weitere Informationen zu den Auswirkungen der Uhr-Zeit-Verstellung auf die sogenannte Sommerzeit finden Sie unter: https://www.zeitumstellung-abschaffen.de/ Folgen Sie uns auch auf facebook:"Zeit ist Gesundheit und Gesundheit ist Kapital"Hubertus Hilgers, Arzt