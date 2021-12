Wer wird wohl der/die neue Gesundheitsminister/in?

Der designierte Kanzler Olaf Scholz will erst nach dem Parteitag am 4. Dezember die Personalien zu den Ministerämtern bekannt geben, obwohl der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, wenn er es denn werden sollte, sich schon hätte einarbeiten können!Erst soll der von den Ampel-Parteien SPD, Grünen und FDP ausgehandelte Koalitionsvertrag auf dem Parteitag am Samstag von den SPD-Mitgliedern abgesegnet werden. Dann Anfang der kommenden Woche, sollen die Namen genannt werden.Einige Ministerposten waren schon zuvor bekannt geworden, aber die SPD hält sich bedeckt, besonders was das vermutlich derzeit wichtigste Ministeramt für das Gesundheitsressort angeht.Die Spekulationen laufen heiß – Um aber die Frauenquote der Regierung zu sichern, soll wohl die Ex-SPD-Chefin Andrea Nahles die Nachfolge vom noch amtierenden Gesundheitsminister Jens Spahn antreten.…. Ich meine, „Nur der/die BESSERE (Kompetentere) solle den VORRANG erhalten“ und Seilschaften mit Postenverteilungen sollten letztlich außen vor bleiben!(so funktioniere früher übrigens die DDR)