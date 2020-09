Warum gibt es nur im ISLAM weltweit ein Integrationsproblem?

In diesem Beitrag geht es nicht darum muslimische Flüchtlinge zu diskriminieren - sondern nur realistisch die Problematik bezüglich einer Integration in Deutschland und in der EU aufzuzeigen (was unsere Politiker leider nicht wahr haben wollen)!INTEGRATION von fremden Kulturen (im besonderem Muslime mit ihrem "durchsetzenden" Glauben) sind eine nicht zu unterschätzende Aufgabe (welche viele Aktivitäten in der Bevölkerung, der Regierung und zudem auch viel Geld kostet - es ist leider kein "politisches Tagesgeschäft"), letztlich eine Aufgabe über Generationen! Wer das nicht erkennt und zudem das auch nicht versteht (oder auch nicht verstehen will), sollte keine politische VERANTWORTUNG für die Zukunft von DEUTSCHLAND übernehmen. Das bedeutet, dass unsere Neubürger bezüglich einer erfolgreichen Integration die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau (GG, Artikel 3 (2), Kinderrechte, keine körperliche Gewalt, unser gesamtes Rechtssystem anerkennen und vor allem auch Leben müssen (ohne sich auf eine Religion mit Koran und Scharia zu berufen! Gepredigt wird nur in deutscher Sprache). Diese Grundforderungen bezüglich unseres GG für ein gemeinsames Zusammenlebens werden aber leider von der Mehrheit der Muslime in Deutschland letztlich negiert! Zudem muss zwingend die Deutsche Sprache erlernt werden! Alle anderen Migranten (Nationalitäten mit ihrem speziellem Glauben) sind hier nachweislich kooperativer und vor allem friedfertiger! (Erfahrungen auch aus meiner früheren Arbeit im Jobcenter).Unser Land ist geschichtlich von je her in seiner "nationalen Identität" der christlich - jüdischen Tradition verpflichtet ohne einem bisherigen Einfluss durch den ISLAM erfahren zu haben.Wie wir alle wissen (wenn man sich intensiv mit dem ISLAM beschäftigt, was ich unseren verantwortlichen Politkern nur empfehlen kann), ist der ISLAM in seiner Gesamtheit ein islamischer Glaube, welcher ohne eine Scharia nicht existent sein kann (KORAN und Scharia sind unteilbar!). Dieser SACHVERHALT macht es den gläubigen Flüchtlingen (der Glaube wird im ISLAM noch streng gelebt) letztlich unmöglich souverän zu unserem Grundgesetz (GG) stehen zu können, geschweige denn auch, es zu leben. Es fehlt bislang die religiöse Freiheit in allen islamischen geprägten Glaubensrichtungen (z.B. Sunniten und Schiiten)! Somit ist die Scharia immer ein vorrangiges unteilbares "Gesetz" in ihrem vorherrschenden Glauben, welches immer und überall auf der Welt gelebt werden muss (Stichwort: Friedensrichter)!Mit der Forderung den KORAN unverändert zu befolgen, ist der ISLAM gegen unsere Lebensweise gerichtet, gegen unsere freiheitliche DEMOKRATIE und unserer Rechtsordnung. Alle ANDEREN Menschen sind sogenannte Ungläubige, in seltsamer Weise auch Juden, Christen und andere Gläubige (es gibt nur einen wahren Glauben im ISLAM, welcher nach dem KORAN und er zugehörigen Scharia weltweit durchzusetzen ist)!Erfolgreiche Integration bedeutet auch eine Durchmischung im eigenem Volk, was aber durch den Glauben (KORAN) nicht sein darf und auch letztlich nicht passiert, da alle Nichtmuslime letztlich Ungläubige sind und wir erst konvertieren müssten (wer will das schon)!Anmerkungen zum KORAN/SCHARIA:Der Koran stellt nach dem islamischem Glauben das Wort Gottes in arabischer Sprache dar, dem ein Leben lang Folge zu leisten ist! Im Islam sind Begriffe wie Aufrichtigkeit, Hingabe, Unterwerfung, Gehorsamkeit und Frieden wichtig! Viele Aussagen hierzu sind letztlich auch richtig, aber mündige selbstbewusste Bürger in einer Demokratie, unterwerfen sich aber nicht mehr, da ansonsten unsere freiheitliche demokratische Grundordnung gefährdet wäre (Führer mit Unterwerfung und Gehorsamkeit hatten wir alles schon)!Die Scharia ist gottgegebenes Recht, abgeleitet aus dem Koran!Der Begriff Scharia bezeichnet das islamische Recht; es enthält die Gesamtheit der Gesetze, die in einer islamischen Gesellschaft zu beachten und zu erfüllen sind. Somit ist das religiöse Leben aller Lebensverhältnisse der Scharia unterzuordnen (auch unser GG)!Der ISLAM kennt für viele Vergehen noch die Todesstrafe (z.B. vom Glauben abfallen, Gotteslästerung, Vergehen gegen die Rechtsgläubigkeit, Verderben stiften, Unzucht usw.)! Den Vollzug regelt letztlich die Scharia (andere Gesetze werden nicht anerkannt).Moderne Rechte wie unser „Familienrecht“, „Erbrecht“, „Strafrecht“ kennt das islamische Rechtssystem (mit ihrer Scharia) nicht. Hier gibt es eine eigene Gerichtsbarkeit über sogenannte Friedensrichter.Zum besserem Verständnis einige Verse aus dem KORAN, welche nach unserem Grundgesetz schlicht rechtswidrig sind (alles letztlich religiöse, indirekte Drohgebärden):47. Mohammed8. Die aber ungläubig sind – wehe ihnen! Er wird ihre Werke zunichte machen.Anmerkung: Hier muss ich an den Anschlag auf Charlie Hebdo in Paris denken (wörtlich wurde der Koran hier angewendet!)48. Der Sieg (Al-Fath)13. Und jene, die nicht an Allah und Seinen Gesandten glauben – für die Ungläubigen haben Wir ein flammendes Feuer bereitet.(sh. Paris, Berlin usw.)Mit diesen Versen kann man deutlich erkennen, dass der Koran eine Ideologie besitzt, welche alle Gläubigen anderer Religionen als Ungläubige darstellt (auch unsere Christen)! Bestes aktuelles Beispiel hierzu ist die Türkei - Viele eingebürgerte Türken mit doppelter Staatsbürgerschaft, schon ewig in Deutschland lebend, stehen in erster Linie zu ihrem ideologischen Staatsglauben in der Türkei und zeigen fehlende Loyalität zu ihrem Land in dem sie Leben und sich angeblich auch wohlfühlen (gesteuert über DITIB)! Wollen wir alle solche Fakten einfach negieren!Wie steht eigentlich unsere christlich geprägte Religion, sprich unsere Kirche dazu (die wird gerade Zahlenmäßig mit Christen immer weniger und schweigt beharrlich)?Fazit für mich:So lange im KORAN solche Drohgebärden stehen und Muslime auch noch streng danach Leben wollen, kann ich persönlich keine friedliche, freie Religion erkennen - tut mir leid (man muss sich von solchen menschenverachtenden Aussagen trennen/lösen)!Wie kann sich aber eine unfreie Religion, welche mit dem gelebten Koran und deren integrierten Scharia (welche sich letztlich im Abhängigkeitsverhältnis zu den jeweiligen politischen Herrschern in ihren Ländern steht), sich dann aber auf eine Religionsfreiheit gemäß unseres Grundgesetzes berufen? Für mich ist das alles nur Paradox.Dieser Widerspruch kann aus meiner Sicht nicht grundgesetzkonform sein (Ein freier Glauben ist hier doch nicht gegeben)! Fragen sie doch mal die Verfassungsrichter in unserem Land?Hier wird langfristig unser GG mit einer unfreien Religion "unterwandert" und keiner unserer politischen Eliten will es wahrhaben, geschweige denn hierzu Verantwortung übernehmen!FRAGE:Wie wird hier unser GG geschützt, gelebt und vor allem auch konsequent von unseren Politikern verteidigt und durchgesetzt, wenn sie letztlich nichts aus dem realen Umfeld der Muslime mit bekommen (z.T. Parallelwelten mit eigenem Rechtsystem über Friedensrichter im Rahmen der Moscheen, parallel zudem noch unsere gewachsenen mafiösen Strukturen im Land)! Keiner will auch mal diese Problematik wahrhaben, welche uns zukünftig mit Sicherheit auf "die Füße fällt"?Wie will man das alles zukünftig in den Griff bekommen? "Was nicht sein kann, das darf einfach nicht sein" (leben unsere Politiker etwa auch in einer parallelen Traumwelt und idealisierten Vorstellungen?) - aber mit einem "FREIBRIEF" löst man keine PROBLEME!Diese, für mich gemachte FEHLEINSCHÄTZUNG unserer Politiker bezüglich des ISLAM (resultierend aus der negierenden Sichtweise von erkennbaren Fakten durch unserer Eliten), macht mir und vielen anderen Bürgern Sorgen und auch Angst bezüglich eines friedlichen, zukünftigen gemeinsamen zusammen Leben in Deutschland (sh. hier die doch schon gewachsenen Clan-Strukturen im NRW, Berlin und Bremen schon über Jahrzehnte, schon nicht mehr beherrschbar, man hat sich damit abgefunden)!Übrigens, gibt es unstrittig auch viele Ausnahmen im ISLAM, diese "positiven Eisberge" sind hier aber nicht das Problem für unser Land (werden aber immer wieder präsentiert), sondern die zu integrierende "große Masse" von Flüchtlingen, welche immer mehr werden! Wir müssen ja auch irgendwann mal Probleme lösen und nicht nur immer wieder neue Probleme schaffen/aufbauen! Wo soll das alles nur mal hinführen!Diese sich weiterhin bildenden Parallelgesellschaften (mit Großfamilien - Clanbildung mit engen gläubigen Bindungen, analog der Mafia und deren organisierte Kriminalität, welche in weiten Teilen schon die Wirtschaft und auch die Politik beeinflussen). Wir haben kaum Chancen mit unseren Gesetzen diesen "Wildwuchs im Untergrund" zu unterbinden, da sich alle grundgesetzwidrigen Aktivitäten und Verhaltensweisen in für uns nicht zugängigen Parallelwelten abspielen. Wollen wir diese sachbezogenen Argumente/Fakten weiterhin ignorieren! Ich persönlich erwarte als Bürger, hier mehr VERANTWORTUNG und GESCHLOSSENHEIT von all unseren politischen Eliten (nicht nur immer alles negieren/ausklammern/nicht wahrhaben wollen!)!Unser Volk spaltet sich seitdem zunehmend mit dieser bisherigen unsäglichen Politik immer weiter und bietet den "Nährboden" für sich weiter bildende Parallelgesellschaften und "rechte radikale Ränder"!!Politik ist kein einfaches Geschäft - aber viele Politiker nehmen es leider zu "einfach/zu leicht"!Leider, so ist mein Eindruck, wird aber meist vieles nur nach "unten" delegiert und schön geredet (ist halt einfacher, als etwas durchzusetzen, nach 4 Jahren ist eh alles vorbei), ohne die wahren Probleme nach "oben" in der Entscheidungsebene durchzustellen und auch durchzusetzen!DIE HOFFNUNG STIRBT ABER ZULETZT, alles ist sehr komplex und über Jahrzehnte gewachsen!FAZIT:Warum können wir Flüchtlinge nicht zeitlich begrenzt aufnehmen?Warum müssen wir alle Flüchtlinge im Land gleich integrieren, wo hier eine religiöse Problematik gegeben ist, die wir als Gesellschaft nicht lösen werden. Eine spätere mögliche Integration in der EU und Deutschland sollte ein Ansporn sein, für jene welche sich hier wahrhaft integrieren möchten (Stichwort: Eine Art Bewährungszeit) Da trennt sich ganz schnell "der Spreu vom Weizen"!Kriege und Herrscherzeiten enden auch und dann letztlich zurück in Heimat (wer soll dort das Land wieder aufbauen, vielleicht wir Deutsche?) - Dann weiter Hilfe zur Selbsthilfe!!!So sieht für mich humanistisches Handeln aus?Können wir alle nicht mehr vernünftig denken???