Wahlkampf in Thüringen

).will am Sonntag mit seinem umstrittenen Parteifreund Hans-Georg Maaßen in dessen Wahlkreis in Thüringen auftreten. Kritik an diesem Wahlkampftermin kommt nicht nur vom Koalitionspartner.In seiner Partei gilt Herr Bosbach als rechtskonservativ und als Kritiker von Kanzlerin Angela Merkel,Was soll in einer Demokratie solch eine massive Einflussnahme von Parteien im Wahlkampf bezüglich von Personen (irgendwie ist das Demokratieverständnis in Deutschland abhanden gekommen)!(diese meckernden Parteigenossen aus anderen Parteien sollten sich um ihren eigenen WAHLKAMPF kümmern und sich nicht immer über ANDERE Personalien letztlich profilieren)Inhalte zum WAHLKAMPF sollten das entscheidende sein und nicht gestanden Persönlichkeiten aus dem Politikgeschäft zu diffamieren und versuchen zu negieren!